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НовостиОбщество29 июня 2026 17:01

В Томске скончался врач-терапевт с 35-летним стажем

Минихамет Хакимов 14 лет возглавлял терапевтическое отделение, прощание пройдет в мечети
Екатерина Сафонова
Врач проработал в больнице более 35 лет

Врач проработал в больнице более 35 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске ушел из жизни врач-терапевт Минихамет Миниахметович Хакимов, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Специалист более 35 лет проработал в терапевтическом отделении городской клинической больницы, из них 14 лет возглавлял подразделение. Коллеги отмечают, что он был профессионалом своего дела и пользовался заслуженным уважением среди пациентов.

«Прощание состоится во вторник, 30 июня, с 11:00 до 12:00, Белая соборная мечеть, Московский тракт 43», — говорится в сообщении.

Редакция «КП-Томск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким Минихамета Хакимова.

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