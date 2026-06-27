В селе Парабель Томской области простились с бойцом СВО

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 27 июня, в селе Парабель организовали церемонию прощания с участником СВО. Районные власти рассказали о гибели Евгения Шаламанова 1997 года рождения.
Молодой человек отдал жизнь при выполнении задач на территории проведения спецоперации. Его не стало 10 сентября-2025. Парня отпевали, затем земляки провожали его в последний путь.
Редакция «Комсомольской правды — Томск» соболезнует близким павшего воина.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru