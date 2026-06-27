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НовостиОбщество27 июня 2026 11:10

В селе Парабель Томской области простились с бойцом СВО

28-летний сибиряк погиб при выполнении спецзадач
Анна КОВАЛЁВА
Военный умер в сентябре 2025 года

Военный умер в сентябре 2025 года

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 27 июня, в селе Парабель организовали церемонию прощания с участником СВО. Районные власти рассказали о гибели Евгения Шаламанова 1997 года рождения.

Молодой человек отдал жизнь при выполнении задач на территории проведения спецоперации. Его не стало 10 сентября-2025. Парня отпевали, затем земляки провожали его в последний путь.

Редакция «Комсомольской правды — Томск» соболезнует близким павшего воина.

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