После реабилитации здоровье томских ветеранов СВО улучшается на 98%

По итогам прохождения курсов реабилитации у 98% ветеранов спецоперации улучшилось состояние здоровья. Об этом рассказали 26 июня в томском Социального фонда России.

Среди пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы положительная динамику зафиксировали в 98,2% случаев, с поражениями центральной нервной системы — в 96,9%. У 76,4% уменьшился болевой синдром, у 68,5% улучшились двигательные функции. Психоэмоциональное состояние восстановили 94,7% обратившихся.

В СФР напомнили, что ветеранам компенсируют проезд до центров реабилитации и обратно. В 2026 года билеты можно получать заранее. Участники СВО с первой группой инвалидности или нуждающиеся в помощи могут приезжать с сопровождающим — оплачиваются дорога, проживание и питание.

Один из центров — ФБУ «Ключи» в семи километрах от Томска — имеет 238 номеров и принимает более 400 человек одновременно. В штате работают кардиолог, невролог, пульмонолог, физиотерапевт и другие специалисты. Для каждого пациента разрабатывают индивидуальную программу восстановления здоровья. Центр построен на месте монастырской заимки с минеральной водой, которая снижает холестерин и глюкозу и защищает слизистую желудка.

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