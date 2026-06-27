Сегодня, в субботу 27 июня, православные томичи встретят в своем городе ковчег с мощами святой Матроны Московской. Его привезут в пять часов вечера в Богоявленский кафедральный собор. Об этом рассказали в местной епархии.
«Святыня прибывает из Тульской епархии — родины блаженной старицы. Помолиться перед мощами и получить благословение можно будет ежедневно с 8:00 до 20:00 до 5 июля ( до 19:00) включительно», — говорится в сообщении.
В епархии также добавили, что регулярно, в полдень и в 14:00, перед святынями будут совершаться молебны с акафистами.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что пятерых верующих женщин посвятили в сестры милосердия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Православные томичи держат Петров пост: что строго запрещено
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru