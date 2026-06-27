Томич перевел мошенникам 150 тысяч рублей за ноутбук, который так и не получил

После получения денег лжепродавец перестал выходить на связь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть Ленинского района обратился томич с заявлением о хищении денег. Мужчина нашел ноутбук на сайте объявлений, обсудил в продавцом детали и перевел 150 тысяч рублей на указанные реквизиты. Затем получатель денег перестал выходить на связь, не отправив оплаченный товар. Об этом рассказали 27 июня в региональном УМВД.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливается личность злоумышленника. Полицейские напоминают, что в подобные обманные схемы часто попадают россияне. При дистанционных покупках нужно сотрудничать только с аккредитованными компаниями, заключать договоры и использовать безопасные схемы оплаты — например, аккредитив.

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