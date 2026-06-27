В Томской области за сутки потушили девять пожаров

Спасатели поделились свежей статистикой инцидентов Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

За прошедшие сутки томское ГУ МЧС ликвидировало девять возгораний, обошлось без жертв. В селе Богашево полыхала полурасселенная аварийная двухэтажка. Пламя охватило кровлю на площади 254 м². Частично обрушилось перекрытие, квартиры залило водой. В тушении участвовали 28 спасателей с 8 единицами техники.

Спасатели также поделились подробностями инцидента на улице Нижне-Луговой в Томске. Горели два отдельно стоящих производственных ангара. Один служил стоянкой для грузовых машин, во втором размещались офисы, столярная мастерская и гараж. Огонь повредил строения и уничтожил находившиеся рядом пиломатериалы. Общая площадь возгорания составила 75 м².

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