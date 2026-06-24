В Томской области простились с двумя погибшими участниками СВО

Мужчины погибли с разницей более года Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Верхнекетском районе простились с двумя погибшими участниками специальной военной операции. Мужчины проживали в разных населенных пунктах. С гвардии рядовым Василием Ивановичем Стоякиным простились жители Степановки. Старшего наводчика расчета минометного взвода Евгения Владимировича Андреева, заключившего контракт в марте этого года, в последний путь проводили в поселке Белый Яр.

«Вечная память солдатам, погибшим с оружием в руках за Родину. Глубокие соболезнования родным, близким», — говорится в сообщении администрации Верхнекетского района.

Василий Стоякин, зачисленный в штат гвардейской десантно-штурмовой дивизии командования ВДВ, погиб при выполнении боевого задания 19 июня 2025 года.

Старший наводчик расчета минометного взвода Евгений Андреев погиб при выполнении боевого задания 31 мая 2026 года.

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