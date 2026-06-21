21 июня администрация Томского района сообщила о захоронении останков бойца, числившегося пропавшим более 80 лет. Торжественную церемонию прощания с воином организовали в селе Малиновка.
Поисковым отрядам удалось установить личность солдата — Ивана Гавриловича Червякова.
Его родственники присутствовали при погребении. Другие местные жители также пришли поклониться тому, кто отдал жизнь в бою с гитлеровцами.
Районные власти опубликовали несколько кадров с церемонии захоронения.
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