Земле придали останки Ивана Червякова. Фото: администрация Томского района Томской области

21 июня администрация Томского района сообщила о захоронении останков бойца, числившегося пропавшим более 80 лет. Торжественную церемонию прощания с воином организовали в селе Малиновка.

Поисковым отрядам удалось установить личность солдата — Ивана Гавриловича Червякова.

Военный бился с фашистами в огненных сороковых. Фото: администрация Томского района Томской области

Его родственники присутствовали при погребении. Другие местные жители также пришли поклониться тому, кто отдал жизнь в бою с гитлеровцами.

Районные власти опубликовали несколько кадров с церемонии захоронения.

На похоронах присутствовали родственники бойца Красной армии. Фото: администрация Томского района Томской области

Почести в память о погибшем. Фото: администрация Томского района Томской области

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