Томская область отправила 80 тонн гуманитарного груза на СВО

Стройматериалы также вошли в перечень груза, который отправили томичи. Фото: администрация Томской области

Четыре фуры с гуманитарной помощью общим весом 80 тонн отправились из Томска в Донбасс в рамках летней миссии «Томск-Донбасс». Груз доставят на фронт и в прифронтовые территории в июне, сообщили организаторы акции.

В состав груза вошли семь автомобилей (УАЗы и «Нивы»), трактор, 10 быстросборных блиндажей, свыше 100 маскировочных сетей, 50 антидроновых одеял, стройматериалы, светильники, медикаменты и адресные посылки для военнослужащих. Томские кондитеры передали для бойцов тонну собственной продукции.

«Все собрано волонтерскими объединениями со всей области при участии жителей районов, федеральных и муниципальных органов власти, а также предприятий. Тонну своей продукции отправили томские кондитеры», — сообщил руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Роман Устиненко.

В погрузке гуманитарного груза помогали сотрудники Главного управления МЧС России по Томской области и участники молодежного крыла движения.

За первое полугодие из Томска в Донбасс отправлено 15 фур общим весом 300 тонн. Регулярные гуманитарные миссии позволяют обеспечивать военнослужащих всем необходимым — от техники и средств защиты до продуктов и вещей личного пользования.

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