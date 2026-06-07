Известная томичка Нигай раскритиковала доступность моды за потерю волшебства

6 июня известная в России блогер из Томска Карина Нигай поделилась своим восприятием сегодняшней моды. Она, по словам «звезды», стала доступнее.
Это помогло людям развить насмотренность, открыть новые бренды и эстетики. Но одновременно пропало некое волшебство глянца, его тайна. Вместо отдаленности мечты теперь — ее близость в «ленте».
В своем посте Карина написала о том, что выходы лидеров мнений часто выглядят как отработка контрактов. Ощущается искусственность и шаблонность. Брендам важно создавать что-то со смыслом, глубиной, а не просто ради продаж.
В мире, где внимание человека держится несколько секунд, креатив превращается в борьбу за просмотры. Отсюда странные идеи, громкие коллаборации и спорные кампании. Блогер задалась вопросом «Как в этой новой реальности сохранить смысл, красоту и то самое ощущение мечты, из-за которого мы все когда-то и влюбились в моду?».
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