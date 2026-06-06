Строителей из Калуги и Нижнего Новгорода осудят в Томске за кражу 68 млн рублей

Фото: СУ СК России по Томской области

В Томске расследовали уголовное дела против четырех руководителей стройфирм из Калуги и Нижнего Новгорода. О новом случае мошенничества в особо крупном размере сообщили в региональном СУ СКР 6 июня.

Дело было возбуждено на основании материалов УФСБ. С октября 2022 года по июль 2024-го фигуранты организовали заключение подконтрольной компанией госконтракта на ремонт дорог в Первомайском районе. Зная, что фактический объем поставленной асфальтобетонной смеси и выполненных работ не соответствует условиям, двое человек поручили двум другим подготовить заведомо завышенную документацию и предъявить ее к оплате. Так бюджету области причинили ущерб более 68 млн рублей.

По ходатайству следователя одного обвиняемого заключили под стражу. Двое уже содержатся под стражей по другим уголовным делам. Еще одному мужчине избрали подписку о невыезде.

В ходе разбирательств в рамках части 4 статьи 159 УК РФ удалось собрать достаточную доказательную базу. Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд.

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