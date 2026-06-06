В Верхнекетском районе Томской области простились с тремя участниками СВО

Мужчин проводили в последний путь на Родине Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В начале лета-2026 администрация Верхнекетского района Томской области сообщила скорбные вести. При выполнении боевых заданий погибли трое участников спецоперации из разных населенных пунктов.

В селе Сайга простились с Сергеем Межаковым, который умер 18 апреля 2025 года. Шестью днями позже не стало Сергея Дюжикова, его проводили в последний путь в Степановке. Тимур Куликов погиб 4 апреля 2026 года.

В опубликованных некрологах представители районных властей рассказали подробнее о земляках. Гвардии рядовой Сергей Межаков и погиб в населенном пункте «Бельгийка» в ДНР. Рядовой Сергей Дюжиков, выпускник Степановской школы, участвовал в СВО с сентября 2024 года и в начале 2025-го получил медаль «За отвагу». Тимур Куликов, гвардии ефрейтор, служил по контракту, с августа 2024 года защищал жителей новых российских регионов. Все трое умерли с оружием в руках.

Соболезнования близким павших воинов.