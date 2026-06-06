Томичам сообщили о почти восьмичасовой задержке рейса из Улан-Удэ

Причины корректировки расписания не уточняются Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 6 июня, лайнер компании «Ред Вингс» прибудет из Улан-Удэ в Томск с задержкой почти на 8 часов. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта имени Н. Камова.

Изначально вылет рейса WZ 1094 был запланирован на 10:45 по местному времени, теперь — на 18:30. Причины корректировки расписания перевозчик не уточнил. Расчетное время прибытия в Томск — 20:09.

Кроме того, табло томского аэропорта фиксирует задержку еще двух рейсов. Так, вылет WZ 2004 в Екатеринбург перенесен с 13:40 на 19:50.

Вылеты. Фото: сайт аэропорта имени Н. Камова

РЕйс SU 1538 из Москвы прибудет в 17:07 — на две минуты позже графика.

Прилеты. Фото: сайт аэропорта имени Н. Камова

Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании полетов.

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