Активность злоумышленников говорит томичам о попадании номера в базы кол-центров

Преступники могут тестировать сразу несколько легенд. Фото: Диана Иванова

Киберполиция России 4 июня объяснила, что может означать рост числа подозрительных сообщений и звонков. Если томич сталкивается с большим их количеством одновременно, скорее всего, номер телефона попал в базы мошеннических кол-центров или был помечен в их системах как «активный». Такой статус преступники могут присвоить после того, как человек отвечал на звонки, переходил по опасным ссылкам или отвечал на послания.

Злоумышленники тестируют разные легенды параллельно, пытаясь выяснить, какая из них вызовет доверие у жертвы обмана. Например, сообщения о доставке, увеличении размера выплаты, медобследованиях, домовых чатах, взломе аккаунтов. Все эти схемы могут использоваться одновременно разными группами аферистов, купившими готовые базы для обзвона и рассылок.

Томичам на заметку: если число сомнительных сообщений резко выросло, специалисты советуют проверить открытые данных о себе. Нужно запретить возможность добавления в группы и каналы всем, кроме контактов, скрыть номер телефона от незнакомцев, ограничить поиск аккаунта по номеру и запретить неизвестным лицам писать первыми.

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