Томские силовики пресекли условный теракт с 15 заложниками в ТГАСУ

Силовики отработали взаимодействие при условной угрозе теракта. Фото: УФСБ России по Томской области

Накануне, 5 июня, в Томске организовали совместные антитеррористические учения силовых ведомств. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Согласно сценарию, трое вооруженных бандитов ворвались в здание Института международных связей и интернационализации образования ТГАСУ. Условные преступники удерживали в заложниках 15 человек.

«Отработаны порядок взаимодействия подразделений различной ведомственной принадлежности при введении режима КТО, минимизированы и ликвидированы последствия террористического акта, а также нормализована социально-политическая обстановка в регионе. По оценкам руководства оперативного штаба, цели учений достигнуты», — говорится в сообщении.

В учениях участвовали подразделения СУ СК, УМВД, УФСБ УФСВНГ, УФСИН, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС России по Томской области и представители областных властей. Подобные мероприятия проводятся регулярно для повышения готовности спецслужб к реальным угрозам.

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