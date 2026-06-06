Сибирячка украла маломерное судно с балкона и пыталась продать его на улице

Фигурантке грозит пятилетний тюремный срок Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала 35-летнюю ранее судимую женщину, которая похитила маломерное судно из съемной квартиры в Кемерове. Речь идет о надувной моторной лодке стоимостью 60 тысяч рублей. Новость сообщило «Сибдепо» сегодня, 6 июня.

Хозяин жилья обнаружил пропажу и обратился в УМВД. Оказалось, злоумышленница попыталась сбыть громоздкую добычу. Сначала отнесла ее в ломбард, но там от принятия сомнительного товара отказались. Тогда сибирячка продала водный транспорт первому встречному на улице за бесценок.

«Воровку задержали, возбудили уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы», — рассказали в силовики.

Полицейские продолжают искать проданное фигуранткой имущество.

Ранее мы писали, что томичка заявила о краже кроссовера, а тот оказался изъятым из-за долгов.

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