Томский байкер перевел мошенникам 70 тысяч рублей за несуществующий эндуро

Сибиряк столкнулся с дистанционным хищением Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

6 июня в УМВД России по Томской области рассказали о случае с жителем Колпашевского района. Мужчина сообщил в полицию, что его обманули при покупке мотоцикла через интернет.

Заявитель нашел специализированный портал, связался с продавцом через менеджер, обсудил детали сделки и перевел за внедорожный мотоцикл эндуро около 70 тысяч рублей. После этого того, как деньги со счета были списаны, с сибиряком перестали выходить на связь. Теперь афериста ищут сотрудники полиции.

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