Сегодня, в первую субботу лета-2026, синоптики ЦГМС прогнозируют продолжение аномальной жары. В Томске зафиксируют +29…+31°С, по области +27…+31°С.
«Преимущественно без осадков. Сохранится переменная облачность. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 14 м/с», — рассказали метеорологи жителям региона.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в первой половине сегодняшнего дня наблюдаются магнитные бури мощностью 5-6 баллов. С 15:00 солнечная активность начнет спадать, к 21:00 достигнет уровня 2 балла.
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