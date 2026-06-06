Существенных осадков не предвидится. Фото: Диана Терещенко

Сегодня, в первую субботу лета-2026, синоптики ЦГМС прогнозируют продолжение аномальной жары. В Томске зафиксируют +29…+31°С, по области +27…+31°С.

«Преимущественно без осадков. Сохранится переменная облачность. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 14 м/с», — рассказали метеорологи жителям региона.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в первой половине сегодняшнего дня наблюдаются магнитные бури мощностью 5-6 баллов. С 15:00 солнечная активность начнет спадать, к 21:00 достигнет уровня 2 балла.

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