В Томской области простятся с погибшим на СВО уроженцем Стрежевого

Стрежевчанин погиб 6 мая Фото: Ольга ЮШКОВА.

В понедельник, 8 июня, в Стрежевом в последний путь проводят Александра Гребнева, который погиб при исполнении воинского долга. О дате прощания сообщил мэр города Валерий Дениченко.

Градоначальник уточнил, что Александр Валерьевич Гребнев 1986 года рождения погиб 6 мая 2026 года. Стрежевчанин проходил службу по контракту.

Администрация города выразила соболезнования родным и близким погибшего воина.

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