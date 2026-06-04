В Томской области простятся с погибшим на СВО уроженцем Стрежевого

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В понедельник, 8 июня, в Стрежевом в последний путь проводят Александра Гребнева, который погиб при исполнении воинского долга. О дате прощания сообщил мэр города Валерий Дениченко.
Градоначальник уточнил, что Александр Валерьевич Гребнев 1986 года рождения погиб 6 мая 2026 года. Стрежевчанин проходил службу по контракту.
Администрация города выразила соболезнования родным и близким погибшего воина.
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