Андрей Костин: сейчас депозит наиболее выгодный инструмент

Наиболее выгодным инструментом сейчас является консервативный инструмент - банковский депозит. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в рамках ПМЭФ-2026.

Еще одним источником фиксированной доходности могут стать корпоративные облигации.

- Рубль укрепляется, и на этом фоне 10-11% - очень хорошая ставка. На каком-то этапе я смогу посоветовать перейти на фондовый рынок, но я бы пока, честно говоря, этого не делал. Рынок очень волатильный, подвержен сильному влиянию геополитических факторов, - сказал Андрей Костин.

Как пояснил Костин, если доходность корпоративных облигаций выше ставок по вкладам, и компания надежная, то такой инструмент можно рассматривать. А вот использовать инструменты с нефиксированным доходом глава ВТБ не советует, потому что период волатильности еще не пройден.

- Ставка будет снижаться, и, может быть, в следующем году, если мы придем к ставке с одной цифрой, то совместно поищем другие инструменты, - поделился топ-менеджер.