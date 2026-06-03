В Томской области утвердили бюджетные итоги 2025 года с рекордной помощью муниципалитетам

Бюджет региона соответствует требованиям федерального законодательства и по дефициту, и по размеру госдолга. Фото: Ольга Юшкова

На 53-м собрании Законодательной думы Томской области депутаты рассмотрели вопрос об исполнении облбюджета за 2025 год. Доходы составили 106,4 миллиарда рублей (97% к 2024 году), что ниже запланированного на 14 миллиардов. Расходы - 124,9 миллиарда рублей с ростом на 13%, дефицит - 18,5 миллиарда рублей. Собственные доходы области - 75,9 миллиарда рублей.

На социально-культурную сферу региона направили 81,4 миллиарда рублей (65,2% расходов): на образование - 35,1 миллиарда (+8%), социальную политику - 22,4 миллиарда (+27%), здравоохранение - 19,8 миллиарда (+17,9%). Цифры увеличились в связи с повышением зарплат бюджетников, поддержкой семей участников СВО и с началом выплат по концессии после запуска мусоросортировочного комплекса.

На реализацию национальных проектов в Томской области потратили за год более 16 миллиардов рублей: 10 миллиардов из федерального бюджета, 5,3 миллиарда из областного, 598,6 миллиона из муниципального. Финансовая помощь бюджетам достигла 48,9 миллиарда рублей с ростом 1,6 миллиарда. Увеличились и собственные доходы муниципалитетов за счет НДФЛ.

Была разработана программа повышения эффективности бюджетных расходов. Нецелевая помощь из федерального бюджета выросла на 1,7 миллиарда рублей.

Доходы территориального фонда ОМС увеличились до 30,95 миллиарда рублей (+4 миллиарда к 2024 году). В регионе удалось усилить поддержку сегмента стационарной помощи пациентам (+2 миллиарда рублей). На обновление медоборудования местных учреждений направили 48,7 миллиона рублей. Впервые выполнили плановые показатели по диспансерному наблюдению. Средства за лечение иногородних в 2,5 раза превысили расходы на лечение томичей вне региона.

Строительная отрасль показала спад до 96% вместо ожидаемого роста до 107%. Причина - высокие ставки финансово-кредитных организаций и одновременно сокращение объема льготных программ кредитования. Зафиксировано увеличение количества контрактов с подрядчиками из других областей, которые платят налоги там.

- Основные задачи, касающиеся социальной стабильности в Томской области и вопросов выполнения социальных обязательств, при всей их сложности мы выполнили, - подвел итог председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательной думы Александр Куприянец.

Как отмечалось в ходе обсуждения, бюджет региона соответствует требованиям федерального законодательства и по дефициту, и по размеру госдолга. Отчет был принят депутатами.

Напомним, ранее «КП» - Томск» писала о расширении возможностей использования денежной компенсации взамен бесплатного земельного участка. Депутаты приняли закон, позволяющий семьям расходовать эти средства на несколько целей одновременно.