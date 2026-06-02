ВТБ планирует объединить цифровых ИИ-агентов и роботов

Это один из проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае, который банк развивает вместе со своим технологическим партнером - компанией Т1.

В основе решения лежит коммуникационный интерфейс, надстраиваемый над уже действующей платформой ИИ-агентов. Как пояснили в банке, и роботы, и цифровые помощники представляют собой унифицированные «кубики», чей функционал не закреплен жестко. Их можно комбинировать в разных сочетаниях под конкретные задачи - от обслуживания клиентов в отделениях до инкассации и обеспечения безопасности, - а настройки оперативно менять по запросу пользователей.

Управление роботами будет опираться на VLA-модели (Vision-Language-Action) - мультимодальные генеративные нейросети, способные воспринимать голос, текст, видео и сенсорные данные, а на выходе формировать физические действия в реальном мире. Кроме того, агенты и роботы смогут обмениваться информацией в режиме реального времени: цифровой помощник - снабжать робота аналитикой, а робот - передавать в систему данные с датчиков о физической среде. Такой обмен, рассчитывают в банке, позволит устройствам дообучать и дополнять друг друга.

Базовая версия проекта уже завершена. Следующим шагом станет закупка роботов в Китае через Центр компетенций по ИИ. В банке полагают, что разработка позволит «стереть грань между виртуальными и физическими искусственными исполнителями задач» и в перспективе выйти на рынок с универсальным решением.

- Это следующая ступень в роботизации и развитии ИИ-агентов. Объединение откроет новые возможности для автоматизации процессов в финансовом секторе, а в перспективе - предложить универсальное решение рынку, - заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.