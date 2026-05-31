Синоптики предупредили о подъеме воды в реках Томской и Кемеровской областей

Весна для Томской области была непростой

Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) прогнозирует риск подтоплений в Томской и Кемеровской областях из-за затяжных проливных дождей. В Кемеровской области опасный период продлится с 29 мая по 1 июня, в Томской — с 31 мая по 3 июня.

Специалисты ожидают значительного подъема воды в основных водных артериях региона. В районе села Никольское уровень Оби может превысить неблагоприятную отметку в 864 см. На реке Чулым у села Тегульдет вода поднимется до 550–555 см. В соседней Кемеровской области критическая отметка в 450 см будет преодолена на реке Уса в районе Междуреченска.

Последствия непогоды уже ощущаются в Томской области. В Советском районе Томска из-за подтопления жилых домов были экстренно эвакуированы 15 жителей. Также стихия нанесла ущерб инфраструктуре: на автодороге Томск — Мирный — Межениновка произошло разрушение дамбы озера и подтопление дорожного полотна, что потребовало закрытия движения для проведения аварийно-восстановительных работ.

Власти призывают жителей прибрежных зон соблюдать осторожность, следить за официальными предупреждениями МЧС и не выходить в плавательные средства на реки в период паводка.

