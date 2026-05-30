Томичи могут чистить черным чаем сковородки от нагара

Дубильные вещества в листьях растения создают слабую кислотную среду Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Томска на заметку: необычный способ позволяет избавиться от застарелого жира и нагара на сковородах. Как это сделать с помощью черного чая — сообщила 30 мая mosaica.ru.

Издание пояснило со ссылкой на доктора химических наук Михаила Семенова, что танины — дубильные вещества в листьях растения — создают слабую кислотную среду. Она разрушает связи между пригоревшим жиром и металлом. При этом покрытие посуды не страдает. Для чугуна такой метод особенно хорош: чай не смывает естественный масляный защитный слой от ржавчины. Тефлону, керамике, стали и алюминию танины тоже не вредят — они не царапают и не вызывают коррозию.

«Два пакетика черного чая без ароматизаторов положите на дно остывшей посуды, залейте водой, чтобы скрыть проблемные участки, поставьте на медленный огонь, доведите до кипения и настаивайте 30-40 минут. Для критических загрязнений добавьте столовую ложку лимонной кислоты. Крепкая заварка также убирает стойкие запахи рыбы и чеснока», — говорится в сообщении.

Метод не подходит для сковородок с несъемными деревянными или пластиковыми ручками — долгое нахождение в горячей воде может их деформировать.

После чайной ванны размягченную грязь снимают мягкой стороной губки.

