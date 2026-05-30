НовостиОбщество30 мая 2026 4:10

Томская студентка перевела мошенникам сотни тысяч рублей за якобы договор связи

Девушка поверила лжеоператору и лжебанкиру
Анна КОВАЛЁВА
Жертва обмана продиктовала незнакомцам коды из СМС, в затем перевели деньги на «безопасный» счет

В ОМВД России по Кировскому району Томска написала заявление местная жительница. 20-летняя студентка рассказала, как у нее похитили более 200 тысяч рублей. Новость сообщили 30 мая в региональном управлении министерства внутренних дел.

Позвонил якобы представитель оператора сотовой связи и уведомил о необходимости продлить договор оказания услуг. Для этого мужчина попросил молодую томичку продиктовать коды из смс-сообщений, что она и сделала.

«Спустя время потерпевшей позвонил «сотрудник банка» и рассказал, что в данный момент мошенники от ее имени оформляют кредитный договор. Для того, чтобы сохранить сбережения, нужно все денежные средства перевести на «безопасный счет». Испугавшись, девушка выполнила требования звонившего», — говорится в сообщении полиции.

В полиции напоминают томичам, что нельзя сообщать третьим лицам персональные данные, коды из СМС.

