Роспотребнадзор предупредил томичей об опасности окрошки из-за соланина и кефира

Готовое летнее блюдо хранится максимум сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День окрошки, который отмечается 30 мая, специалисты томского управления Роспотребнадзора напомнили о рисках, связанных с этим популярным летним блюдом. Оно способно вызвать серьезную интоксикацию, если нарушены условия хранения, использованы некачественные ингредиенты или заправка испортилась из-за тепла.

Картошка должна быть упругой, без зеленых пятен — в них содержится яд соланин. Яйца лучше выбирать у ближайшего производителя, столовые с маркировкой «С» хранятся не более 20 суток. Важно, чтобы в «Докторской» колбасе не было растительных и соевых белков, крахмала или мяса птицы, идеальная замена — отварная курица, индейка. Классический квас должен состоять из сусла, воды, сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий. Натуральный кефир хранится 10-14 дней, также не содержит растительных жиров.

«При комнатной температуре отварные овощи, яйца, мясо и колбаса начинают выделять токсины уже через 2-3 часа. Максимальный срок годности готовой заправленной окрошки составляет всего 12-24 часа. Опасность представляют и плохой квас, просроченный кефир, немытая зелень и сырые или недостаточно обработанные яйца», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Чтобы обезопасить себя, ингредиенты без заправки необходимо хранить в холодильнике, заливать суп непосредственно перед едой.

Ранее мы писали, что в местных магазинах обнаружили соки без обязательной маркировки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томский Роспотребнадзор перечислил вредные привычки, связанные с едой

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru