В Асине из-за аварийной работы электрощитов выгорела подстанция

На месте ЧП отработало девять огнеборцев Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Утром в субботу, 30 мая, ГУ МЧС России по Томской области представило сводку происшествий за сутки. На территории региона было потушено четыре пожара, никто не пострадал. На улице Строительной в Асино вспыхнули электрощиты внутри подстанции.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Со стихией боролись девять человек, спасатели использовали две единицы спецтехники. Предварительная причина воспламенения модулей — аварийный режим работы оборудования.

«Не перегружайте электросети, не эксплуатируйте провода и кабели с нарушенной изоляцией, приобретите порошковый огнетушитель — он потушит горючие вещества и электрооборудование под напряжением», — призвали местных жителей специалисты МЧС.

В пресс-службе ведомства добавили, что за сутки спасателей один раз привлекали для ликвидации последствий ДТП. Происшествий на водных объектах не зафиксировали.

