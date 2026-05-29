В Томской области простятся с погибшим участником специальной военной операции

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Стрежевом на следующей неделе состоится прощание с рядовым Александром Ямушкиным, погибшим в середине мая в ходе проведения специальной военной операции.
Мэр города Валерий Дениченко уточнил, что Александр Петрович Ямушкин 1982 года рождения проходил службу по контракту. Прощание запланировано на понедельник, 1 июня.
Городская администрация выразила соболезнования родным и близким воина.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru