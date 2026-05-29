В Томской области простятся с погибшим участником специальной военной операции

Прощание запланировано на понедельник, 1 июня Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Стрежевом на следующей неделе состоится прощание с рядовым Александром Ямушкиным, погибшим в середине мая в ходе проведения специальной военной операции.

Мэр города Валерий Дениченко уточнил, что Александр Петрович Ямушкин 1982 года рождения проходил службу по контракту. Прощание запланировано на понедельник, 1 июня.

Городская администрация выразила соболезнования родным и близким воина.

