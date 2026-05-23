В Томской области назначили нового главу комитета общественной безопасности

Андрей Мещеряков Фото: Пресс-служба администрации Томской области.

Председателем комитета общественной безопасности Томской области стал Андрей Мещеряков. Об этом сообщили власти региона 21 мая.

Новый глава ведомства работает в обладминистрации с 2018 года. Ранее занимал должности заместителя председателя комитета по ГО и ЧС, замначальника департамента защиты населения и территории. До очередного назначения возглавлял комитет контрольной и проверочной деятельности в департаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

За плечами чиновника богатый опыт работы в силовом блоке. Андрей Мещеряков трудился в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, дорос до начальника регионального управления по Магаданской области и Чукотке. Начинал карьеру в налоговой полиции и органах внутренних дел.

Окончил Томское высшем военное командное училище связи и Кузбасский институт ФСИН России.

Предшественник Мещерякова Владимир Мысин вышел на пенсию 20 апреля.

Ранее мы писали, что полковника юстиции Маслова назначили замглавы регионального СУ СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Местный департамент соцзащиты населения возглавила Ольга Назаревич

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru