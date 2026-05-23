В Томске планируют построить новое кладбище около Семилужков

Каждый год требуются более 4 тысяч новых мест для захоронений томичей

Новый участок под городское кладбище для томичей нашли в районе Семилужков. Об этом на заседании профильного комитета городской думы 21 мая рассказал заммэра Дмитрий Путров.

От другого варианта — территории у деревни Нелюбино — отказались из-за большого резонанса. Деньги, которые выделялись для участка, направят на изыскания земли у Семилужков. Специалистам предстоит выяснить, есть ли возможность производить захоронения в выбранной локации.

Если в 2026 году областные власти изменят статус территории, то проектирование кладбища начнут в 2027-м, строительство — в 2028 году.

Дмитрий Путров добавил, что ежегодно в Томске требуются более 4 тысяч новых мест для захоронений.

