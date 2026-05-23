В Томской области засеяли почти 40 тысяч га, лидирует Кожевниковский район

Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно около 40 тысяч га Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

10 муниципалитетов региона активно ведут весенние полевые работы. К посевной кампании присоединились Молчановский и Чаинский районы. Об этом 23 мая сообщили «АиФ-Томск» со ссылкой на слова губернатора области Владимира Мазура.

Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно почти 40 тысяч га — треть от плана. Лидирует Кожевниковский район с 13,5 тысячи га. На втором месте Зырянский район — 9,8 тысячи, на третьем Томский — 5,5 тысячи. К посадке картофеля и овощей приступили хозяйства Шегарского и Томского районов. В семи муниципалитетах продолжают сев масличных культур.

