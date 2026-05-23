На переезде в Томске сменили категорию из-за плотного трафика

В локации установили необходимые техустройства, чтобы снизить нагрузку заторов. Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Категория переезда на улице Ижевская в Томске не соответствовала реальному трафику машин и поездов. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 22 мая, после проверки соблюдения законов о безопасности на железной дороге.

Владельцу инфраструктуры внесено представление об устранении нарушений. Переезду присвоили надлежащую категорию, а ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. К настоящему моменту переезд в мкрн Черемошники уже оснастили всеми необходимыми устройствами и оборудованием, согласно новой категории. Изменения позволят снизить нагрузку заторов на данную локацию в Ленинском районе города.

Ранее мы рассказали, что участок улицы Сибирской закрыли для движения.

