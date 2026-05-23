Врачи напомнили томичам о скрытой угрозе йододефицита для сердца и мозга

Избыток йода так же вреден, как и его дефицит

Россия относится к странам с природным дефицитом йода. Его фактическое потребление составляет в среднем 40–80 мкг в день — это ниже нормы: детям до 5 лет нужно 90 мкг, с 5 до 12 лет — 120 мкг, взрослым — 150 мкг, беременным и кормящим женщинам — 250 мкг. Проблему озвучили 23 мая в департаменте здравоохранения Томской области.

Врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Шулико пояснила, что щитовидная железа отвечает за превращение йода в гормоны, которые регулируют обмен веществ, сердечный ритм, артериальное давление и температуру тела. Самый опасный период для дефицита — внутриутробное развитие и раннее детство, когда последствия могут стать необратимыми. У взрослых изменения, вызванные нехваткой йода, обратимы.

Для массовой профилактики специалист порекомендовала употреблять йодированную соль, добавляя ее в конце приготовления. Группам риска (беременным, кормящим, женщинам, планирующим беременность, детям и подросткам) необходим дополнительный прием препаратов калия йодида в физиологических дозах, которые подбирает специалист. Индивидуальную профилактику назначает врач по результатам обследования.

Бесконтрольный прием опасен избытком йода, что так же вредно, как и его дефицит.

