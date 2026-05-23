В Томске огнеборцы потушили летний дом с котельной

Пострадавших нет Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Утром 23 мая ГУ МЧС России по Томской области поделилось сводкой новых происшествий. Всего спасатели потушили за сутки два пожара. Так, на улице Парковой в главном городе региона полыхал каркасный металлический летний дом с пристроенной котельной.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате пожара повредились стены внутри дома, потолочное перекрытие и стены котельной. На месте инцидента отработали 18 огнеборцев. Были использованы 4 единицы специальной техники.

В последние сутки в пожарах в Томской области никто не пострадал.

