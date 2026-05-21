В ВТБ отмечают возросший интерес томичей к накопительным счетам

Ключевая ставка Банка России опустилась за последний год с пиковых 21% до 14,5% в мае 2026 года. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, к началу мая составила 13,06%. Это следует из данных мониторинга Банка России. При этом накопительные счета демонстрируют в некоторых банках более высокую доходность.

- Спрос на накопительные счета с начала года заметно вырос, - прокомментировала управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева. - В апреле количество открытых счетов увеличилось почти в полтора раза относительно января. Средний чек тоже растёт: со 130 тысяч рублей в январе до 152 тысяч рублей в апреле.

В банке прогнозируют, что во втором полугодии 2026 года тренд на перераспределение средств в пользу накопительных счетов усилится - это связано с ожидаемым смягчением денежно кредитной политики.