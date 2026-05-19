Томские кедровые орехи и чагочай представили на фестивале в Харбине

Переговоры о постоянных поставках ведут томские производители

В китайском городе Харбин проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России», где томские производители презентуют дары местной природы. Мероприятие стартовало 17 мая и продлится до 21 мая. Это уже третий год подряд, когда Харбин принимает российскую экспозицию.

В центре внимания посетителей — кедровые орехи, шишковое варенье, конфеты на основе дикоросов, таежные травяные сборы, кедровое масло и чагочай. Вся продукция изготовлена в Томской области. Особый интерес у китайских покупателей вызывают напитки из березового гриба чаги, известные своими иммуномодулирующими свойствами.

Фестиваль в Харбине является частью большого турне российских товаров по Китаю. С 2024 года Российский экспортный центр организовал семь подобных ярмарок в разных городах страны, включая Шэньян, Далянь, Чэнду и Пекин. Такие мероприятия помогают отечественным производителям находить новых партнеров и расширять рынки сбыта.

