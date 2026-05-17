94 томские семьи получили выплаты по нацпроекту «Семья»

Жителям Томской области представили статистику по единовременным выплатам в рамках национального проекта «Семья». Как сообщили в обладминистрации, деньги в 2026 году перечислили 394 семье.

На третьего или последующего ребенка выдали по 300 тысяч рублей 241 семье. Больше всего получателей оказалось в Томском, Кожевниковском, Асиновском районах, а также в главном городе региона. Возраст родителей — не старше 35 лет, по условиям проекта пары должны состоять в браке.

Кроме того, 128 беременным студенткам на сроках от 12 недель перечислили по 100 тысяч рублей.

Напомним, для получения выплаты необходимо иметь гражданство Российской Федерации. Право на пособие не зависит от дохода семьи.

Ранее мы рассказали, что более 16 тысяч детей в Томской области получили единое пособие.

