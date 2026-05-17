На «дороге смерти» в Кузбассе приступили к ремонту

Фото: Дмитрий Анисимов

Одна из самых страшных дорог соседнего с Томской областью Кузбасса начала становиться безопаснее. О ремонте Логового шоссе сообщило 17 мая издание «Сибдепо».

Кемеровская трасса действительно пугает своей историей. В 2017 году здесь насмерть разбился водитель «девятки», влетев в столб на путях. В 2024-м столкнулись два переполненных трамвая — тогда травмировались десятки человек, один пассажир скончался в больнице. В прошлом году прямо на ходу людям приходилось выпрыгивать из машин, когда в массовой аварии за раз столкнулось почти 30 автомобилей. На шоссе нашли серьезные выбоины, из-за которых случилось уже с десяток аварий.

«Работы как и планировали будем вести в основном в ночное время, чтобы не создавать помех нашим автомобилистам», — заявил градоначальник.

На Логовом шоссе уже работает техника. Стартовала срезка старого слоя асфальта, его снимают от самого моста. После полного обновления этот участок магистрали должен стать безопаснее.

Ранее мы писали, что следком организовал проверку из-за опасного состояния моста в Бакчарском районе.

