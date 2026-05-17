Сегодня, 17 мая, томичей ожидают облачность с прояснениями и порывы северного ветра. Его скорость местами достигнет 17 метров в секунду. По данным ЦГМС, воздух прогреется максимум до +6…+8 °С. Днем пройдет небольшой дождь.
В районах области зафиксируют различные температурные показатели: от +5 до +15 градусов. Также не обойдется без осадков: в отдельных локациях обещают умеренные и небольшие дожди.
Как и Томске, по всему региону прогнозируют ветер 4-9 м/с с порывами до 17 м/с.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», в период с 15:00 до 18:00 магнитосфера будет колебаться с мощностью 5 баллов.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в области стартовали сев овощей и посадка картофеля.
