Синоптики предупредили о сильном порывистом ветре

Сегодня, 17 мая, томичей ожидают облачность с прояснениями и порывы северного ветра. Его скорость местами достигнет 17 метров в секунду. По данным ЦГМС, воздух прогреется максимум до +6…+8 °С. Днем пройдет небольшой дождь.

В районах области зафиксируют различные температурные показатели: от +5 до +15 градусов. Также не обойдется без осадков: в отдельных локациях обещают умеренные и небольшие дожди.

Как и Томске, по всему региону прогнозируют ветер 4-9 м/с с порывами до 17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в период с 15:00 до 18:00 магнитосфера будет колебаться с мощностью 5 баллов.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в области стартовали сев овощей и посадка картофеля.

