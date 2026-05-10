Томский «КДВ» продлил победную серию до семи матчей, одолев «Носту» в гостях

Фото: соцсети «КДВ»

10 мая футбольный клуб «КДВ» в Новотроицке обыграл местную «Носту» со счетом 2:0. Это седьмая победа томичей подряд на старте сезона. Ранее команда выиграла шесть матчей из шести и возглавляла таблицу с 18 очками.

Первый тайм сегодняшнего поединка завершился без голов. На 14-й минуте удар головой у Степаненко не получился. На 20-й сибиряки не пропустили опасный угловой. Спустя еще 4 минуты травмированный Максим Палиенко покинул поле. На 38-й минуте вратарь «Носты» отбил мяч после штрафного Ильи Вольнова.

Во втором тайме хозяева попали в штангу. Денис Никоноров в касание отправил мяч в ворота «Носты» после скидки Антона Килина — 0:1. На 88-й минуте Константин Антипов забил второй мяч, а Килин отдал вторую голевую передачу.

«КДВ» владел мячом более половины времени и нанес восемь ударов, шесть из них в створ.

Следующий матч томичей пройдет 17 мая, они сразятся дома с «Рубином-2» из Казани.

Ранее мы писали, что «КДВ» обыграл «Динамо-Барнаул».

