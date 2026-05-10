В Томской области пропал 35-летний мужчина с зелеными глазами

Пропавший может нуждаться в помощи врачей. Фото: «ЛизаАлерт»

В Томской области пропал 25-летний Алексей Давиденков. Об этом рассказали представители отряда добровольцев «ЛизаАлерт».

«Село Куендат, Первомайский район, внимание! Помогите найти человека! С 9 мая 2026 года его местонахождение неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи. Худощав, рост 189 сантиметров, русые волосы, зеленые глаза», — рассказали волонтеры.

В день исчезновения Алексей был одет в фиолетово-синюю рубаху с капюшоном, черные штаны. На ногах — белые кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о возможном местонахождении молодого человека, просят связаться с полицией или позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8 (800) 700-5452.

Ранее «КП-Томск» сообщила, что в местный филиал «ЛизаАлерт» в апреле-2026 поступило 28 заявок на поиск.

