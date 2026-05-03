Томские видеокамеры за неделю зафиксировали более 19 тысяч превышений скорости

Сегодня, 3 мая, пресс-служба управления МВД России по Томской области представила свежие данные системы видеофиксации. Всего за прошедшую неделю в объективы попали 25 436 случаев нарушений Правил дорожного движения. 19 436 раз водители превысили допустимую скорость езды.
В Госавтоинспекции напомнили, что вся информация с камер наблюдения поступает в полицию и обрабатывается, затем владельцам машин направляют квитанции на оплату штрафов. Основная цель использования системы видеофиксации — обеспечение безопасности и снижение травматизма в авариях. Сотрудники ГИБДД призвали жителей региона не игнорировать Правила движения.
Ранее «КП-Томск» рассказала, что в областном центре открылся сезон ямочного ремонта дорог.
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru