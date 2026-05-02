В Томске проверят козырьки дома на 5-й Армии из-за трещин и смещения стен дома

Как сообщили паблики, над головами томичей находятся опасные для жизни конструкции. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Следственный отдел по Ленинскому району организовал процессуальную проверку состояния козырьков над входами в подъезды дома на улице 5-й Армии. Об этом рассказали в томском СУ СК 2 мая.

Информация об опасных бетонных конструкциях появилась в местных соцмедиа. Сообщалось, что глубокие трещины и видимые смещения «навесов» относительно стен здания создают угрозу обрушений. Ранее в одном из подъездов указанного дома уже падал козырек. Жильцы много раз обращались в обслуживающую организацию, что не принесло результатов.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей №238 УК Российской Федерации. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей. Будет дана правовая оценка сложившейся ситуации, после разбирательств специалисты примут процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что около полутора тысяч горожан переселят из аварийного жилья до 2028 года.

