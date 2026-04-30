В Томске начался ямочный ремонт дорог

Дорожные службы города приступили к работе в первые теплые дни

В Томске стартовал сезон ямочного ремонта дорожного покрытия. Коммунальные службы уже привели в порядок переулок Спортивный и проспект Ленина, где устранены дефекты асфальта и восстановлена разметка.

В настоящее время бригады работают на Московском тракте. Специалисты ликвидируют выбоины и неровности, которые образовались в результате зимней эксплуатации и весеннего паводка. Ремонт проводится с применением современных материалов, обеспечивающих долговечность покрытия.

В ближайших планах — восстановление дорожного полотна на проспекте Мира, а также на улицах Энергетическая, Ракетная и 1-я Ново-Деповская. Перечень объектов может быть расширен за счёт экономии, полученной при проведении торгов на выполнение работ.

Ямочный ремонт позволяет оперативно устранять локальные повреждения без полного перекрытия движения. Это минимизирует неудобства для автомобилистов и сохраняет транспортную доступность районов.

Специалисты рекомендуют водителям в зонах проведения работ снижать скорость и внимательно следить за дорожными знаками. Ремонтные бригады стараются завершать работы на каждом участке в максимально сжатые сроки.

Жителя Томской области обвиняют в содействии украинским спецслужбам

Угрожали насилием: вымогателей в Томске приговорили к реальным срокам заключения

