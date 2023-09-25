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НовостиОбщество25 сентября 2023 11:20

Парк с нефтяным оборудованием открылся в Стрежевом Томской области

Территория победила во Всероссийском конкурсе благоустройства
Александра Тайбатрова
В парке представлены 37 единиц техники

В парке представлены 37 единиц техники

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Стрежевом Томской области открылся Индустриальный парк, где установлено нефтяное оборудование. Он был одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, напомнили в пресс-службе администрации Томской области.

«В парке представлены 37 единиц техники», - такие цифры приводит обладминистрация.

Вся эта техника ранее работала на месторождениях. А прежде чем она стала украшением парка, всю технику подготовили и покрасили. Возле каждой техники установили табличку с информацией о ней, характеристиках и назначении.

Кроме нефтяной техники, в парке есть детская площадка, уличные тренажеры, качели, скамейки.