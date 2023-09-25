В Каргасокском районе похоронили погибшего в годы ВОВ красноармейца

Медальон красноармейца нашли в Волгоградской области. Фото: УФССП по Томской области

В Каргасокском районе 23 сентября с почестями похоронили красноармейца Константина Аксентьевича Задорожного, который погиб под Сталинградом в январе 1943 года. Вернуть его останки на родину помог поисковый отряд томских приставов. Отмечается, что медальон красноармейца в Волгоградской области нашли красноярские поисковики вместе с коллегами из Архангельска и Приморья.

«Поисковый отряд томских приставов работал неподалеку, поэтому информацию о медальоне получил одним из первых», - сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области.

По первоначальной информации боец 1914 года рождения призывался из Новосибирской области. Но томские поисковики внимательно изучили медальон и установили, что Константин Задорожный был родом из села Большая Грива Каргасокского района. В 1942 году, когда красноармейца Задорожного призывали, этот район действительно входил в состав Новосибирской области. Но в 1944 году была образована Томская область, и Каргасокский район стал ее частью.

После этого поисковики стали разыскивать родственников погибшего бойца. Одна из жительниц Каргасокского района рассказала, что Константин Задорожный был ее дядей.

Поисковый отряд томских приставов доставил на малую родину останки бойца и приобрели все необходимое для похорон. Его медальон и личные вещи передали родственникам.