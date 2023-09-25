В Томск, Томский и Каргасокский районы поступят новые автобусы за 400 миллионов

Три автобуса отправят в Каргасокский район, а 27 будут ездить из Томска в пригородные населенные пункты Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 1 февраля 2024 года для Томска, Томского и Каргасокского районов приобретут новые автобусы. Соответствующие поправки в областной закон о межбюджетных трансфертах рассмотрели депутаты комитета по бюджету и финансам Законодательной думы Томской области.

«На покупку автобусов Томская область получила специальный бюджетный кредит в размере 400 миллионов рублей под 3% годовых», - отметили в пресс-службе думы.

Три автобуса отправят в Каргасокский район, а 27 будут ездить из Томска в пригородные населенные пункты. Сообщается, что для Томского района закупят большие трехдверные автобусы, которые будут ездить по маршрутам в Северск, Южные ворота, Копылово, Северный парк, Итатку и т.д. Все автобусы необходимо закупить до 1 февраля 2024 года.