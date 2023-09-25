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НовостиОбщество25 сентября 2023 5:33

Более 54 тысяч доз вакцины от гриппа для детей завезли в Томскую область

С начала вакцинации от гриппа прививку поставили 25 545 жителей региона, в том числе 6 015 детей
Алёна Мищенко
Фото: Юлия Пыхалова

Фото: Юлия Пыхалова

Более 54 тыс доз вакцины от гриппа «Совигрипп» для детей привезли в Томскую область. Вакцинация от гриппа в регионе продолжается, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В регион поступило 54 670 доз вакцины от гриппа «Совигрипп» для детей. Всего с начала кампании по вакцинации в Томскую область поступило 247 080 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» для детей и взрослых», — говорится в сообщении.

Чаще всего детей вакцинируют организованно в школах и детских садах. Также поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Перед вакцинацией ребенка осматривают на наличие противопоказаний.

Из-за множества контактов в коллективах, дети находятся в группе риска. Поэтому, чтобы снизить заболеваемость и вероятность развития тяжелых осложнений, врачи рекомендуют делать прививку.

С начала вакцинации от гриппа прививку поставили 25 545 жителей региона, в том числе 6 015 детей.