Прокуратура проверит законность майнинг-фермы на водозаборе «Томскводоканала»

Фото: Михаил Фролов

В Томске прокуратура проводит информации о размещении на водозаборе «Томскводоканала» майнинг-фермы в окрестностях села Кайдаловка Томского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в социальных сетях жители села Тимирязевское жаловались на круглосуточный шум от новой газовой котельной «Томскводоканала», установленной на территории водозабора. Томичи высказали предположение, что на этом месте работает оборудование для майнинга.

Изначально компания опровергла эту информацию, но позже сообщила, что наличие оборудования для майнинга на территории водозабора все же есть. Его использует организация, которая заключила договорные отношения с «Томскводоканалом». Однако, как утверждают в ресурсоснабжающей организации, шум исходит от газопоршневой установки.

Также специалисты пообещали установить шумоизоляцию, если в ходе пусконаладочных работ будет выявлено превышение допустимого уровня шума.

«Прокуратура Томского района Томской области проводит проверку по обращению местных жителей, а также публикациям в средствах массовой информации и сети «Интернет» о размещении на территории водозабора, расположенного в окрестностях села Кайдаловка Томского района, майнинг-фермы», — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку законности действий «Томскводоканалу», а также ребованиям санитарно-эпидемиологического, земельного, налогового законодательства о ценообразовании.

При выявлении нарушений примут меры прокурорского реагирования для их устранения.