В Томске синоптики обещают до +8 градусов 25 сентября

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томске сегодня, 25 сентября, ожидается до +8 градусов. Помимо этого томский ЦГМС прогнозирует дождь.

По городу синоптики ожидают: облачную погоду с прояснениями. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем +6…+8°С.

В Томской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +5…+10°С, местами по крайнему западу +11...+16°С.